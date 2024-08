Normandie. Une expérimentation inédite pour les collégiens à la rentrée

Les élèves de quatre collèges en Normandie auront la possibilité de rejoindre une classe prépa-seconde, une initiative pensée pour ceux qui ont été admis en seconde, mais qui auraient échoué à l'examen du brevet. Cette classe, ouverte sur la base du volontariat, offre une année supplémentaire pour consolider les bases et se familiariser avec les méthodes du lycée.

Les lycées participants sont ceux de Cherbourg (Alexis de Tocqueville), Caen (Jules Vernes), Evreux (Louis-Modeste Leroy), Alençon (Lycée polyvalent Navarre-Leclerc) et Rouen (Val de Seine)

Une année complémentaire pour consolider les bases

La prépa-seconde permet aux élèves de bénéficier de 27 heures d'enseignement hebdomadaire, réparties en deux blocs : 20 heures consacrées aux matières principales, et 7 heures dédiées aux méthodes de travail et à la découverte des métiers. Cette organisation vise à préparer les élèves à la seconde en renforçant leurs compétences, mais aussi en leur offrant des perspectives d'orientation claires pour des voies moins générales (bac pro, cap, etc.).

Un suivi individualisé pour valoriser les progrès

Dès le début de l'année, un diagnostic des compétences est réalisé pour chaque élève, permettant un suivi personnalisé et des objectifs clairs. L'accent est mis sur la valorisation des points forts, avec des évaluations conçues pour encourager et montrer les progrès accomplis.

Cette mesure, si elle vient à être bénéfique, sera étendue aux autres lycées de la région dès 2025.