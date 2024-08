Normandie. Deux changements majeurs pour les collégiens à la rentrée

Ces nouveautés visent à améliorer l'accompagnement pédagogique des élèves tout en rehaussant le niveau d'exigence du diplôme national du brevet.

Des "groupes de besoins" en français et en mathématiques

L'une des innovations notables concerne la mise en place de "groupes de besoins" pour les élèves de 6e et 5e en français et en mathématiques. Cette méthode, qui pourrait être étendue à toutes les classes d'ici la rentrée 2025, repose sur l'idée de renforcer les compétences des élèves en fonction de leurs besoins spécifiques. En pratique, cela signifie que les élèves seront répartis en groupes selon leur niveau et leurs difficultés dans ces matières clés. Ces groupes seront réévalués au cours de l'année scolaire, permettant ainsi une adaptation continue des enseignements.

Un brevet des collèges plus exigeant

L'autre changement concerne le brevet des collèges, dont le système de notation a été revu. Si l'examen en lui-même ne devient pas plus difficile, la manière dont les copies seront évaluées, elle, évolue. C'est la fin des correctifs académiques ; ce dispositif qui consistait à gonfler artificiellement les notes des élèves afin de remonter les notes des territoires où les examens sont les moins réussis.

Cette modification vise à rendre le Brevet "plus prestigieux" et à encourager une notation plus juste et rigoureuse. L'idée est de rehausser la valeur de ce diplôme, en s'assurant que les notes reflètent mieux le niveau réel des élèves.