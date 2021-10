Paris (AFP). Evaluation des élèves: toujours des notes, trois bilans de compétences et un nouveau brevet

Des profs toujours libres d'utiliser les notes chiffrées, un bulletin numérique unique du CP à la troisième, des bilans de compétences en CE2, sixième et troisième et, enfin, un brevet rénové: Najat Vallaud-Belkacem a présenté mercredi ses arbitrages sur l'évaluation. Les choix de la ministre de l'Éducation nationale sur ce dossier initié par ses prédécesseurs étaient attendus depuis des mois et doublement délicats: dès qu'on touche à l'évaluation, apparaît le soupçon de niveler par le bas ou de porter atteinte à la liberté pédagogique des enseignants; et ces annonces interviennent dix jours avant une nouvelle mobilisation contre la réforme du collège, elle aussi applicable à la rentrée 2016. L'institution d'un livret en ligne ne fera pas disparaître les bulletins en papier remis aux familles. Sur les bulletins trimestriels qui tiendront sur deux pages, les enseignants pourront toujours évaluer avec des notes chiffrées, comme c'est le cas généralement au collège, mais de moins en moins en primaire où une majorité des professeurs des écoles notent plutôt par compétences (acquis, non acquis, en voie d'acquisition). Les expériences d'évaluation par compétences au collège pourront se poursuivre. "Nous ne sommes pas passés d'un système avec notation à un système sans notation, nous avons décidé de laisser libre cours à la liberté pédagogique des équipes", a expliqué la ministre à la presse. "L'essentiel" est que l'évaluation "soit la plus fine et la plus claire possible pour les élèves comme pour leurs parents". Les éléments du programme travaillés pendant la période seront précisés, tandis qu'une case sera dédiée aux "acquisitions, progrès et difficultés éventuelles". Exit en revanche l'actuel Livret personnel de compétences (LPC), tombé en désuétude selon le ministère en raison de sa complexité (98 compétences). Certains syndicats d'enseignants redoutaient une "usine à gaz" mais le ministère promet à sa place une fiche "simple" à la fin de chaque cycle (CE2, sixième et troisième). Cette fiche doit dresser "un bilan global sur les huit champs d'apprentissage du socle" commun, définissant ce que tout élève doit avoir acquis à seize ans. Quatre niveaux ont été fixés: maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante ou très bonne, pour attester de l'acquisition de ces composantes du socle. Ces bilans constituent "un éclairage supplémentaire. On veut savoir si un élève, à la fin de sa scolarité, maîtrise le français à l'oral et à l'écrit, s'il a compris les grandes règles scientifiques, les notions de citoyenneté", a précisé Najat Vallaud-Belkacem. - 'Cérémonie de remise des diplômes' - Au collège, c'est le professeur principal qui remplira cette fiche de fin de cycle, en tenant compte des remarques des autres enseignants. Par ailleurs, le diplôme national du brevet sera remanié, notamment pour prendre en compte l'interdisciplinarité mise en avant par la réforme du collège. Une part de contrôle continu (400 points sur 700) évaluera l'acquisition des huit champs d'apprentissage du socle: insuffisante (10 points), fragile (20 points), satisfaisante (35) ou très bonne (50). Le contrôle final comptera pour 300 points, dont 100 pour l'épreuve écrite de français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, 100 pour l'épreuve écrite de mathématiques, sciences et vie de la terre, physique-chimie et technologie, et enfin 100 points pour une épreuve orale de 15 minutes où l'élève présentera un projet interdisciplinaire. La ministre veut organiser une "cérémonie républicaine de remise des diplômes" le premier mercredi de septembre. Le principal syndicat du primaire, le SNUipp-FSU, a fait part de "vives réserves" sur le livret numérique, "que les enseignants n'ont pas vu fonctionner", pointant "un manque de visibilité sur la nature et le nombre de compétences" à évaluer. Actuellement, "l'équipement informatique des écoles est loin de permettre aux enseignants d'accéder facilement aux outils d'évaluation que le ministère compte développer", s'inquiète-t-il. Laurent Escure, secrétaire général de l'Unsa-Education, deuxième fédération du secteur, salue pour sa part un "un bon compromis", estimant que les décisions ouvrent "la voie d'une évaluation plus positive qui valorise les réussites davantage qu'elle ne stigmatise et enferme dans l'échec".

