Solitaire du Figaro. Le Havrais Jules Ducelier sur le podium de la première étape

Voilà une bien belle façon de lancer sa toute première Solitaire du Figaro : Jules Ducelier, skipper du bateau Région Normandie, a franchi la ligne d'arrivée de la première étape en troisième position, jeudi 29 août. Il empoche en même temps la place de premier bizuth.

Le Havrais a bouclé cette étape entre Rouen et Gijón (Espagne) à 12h59 et 56 secondes, moins de deux minutes après Loïs Berrehar, le vainqueur. Ce premier round a été particulièrement disputé, les vingt et un premiers skippers arrivant en paquet entre 12h58 et 13h05.

Alexis Loison 21e

Le Cherbourgeois Alexis Loison (Groupe Réel), souvent en tête sur cette étape, occupe finalement la 21e place. La Havraise Louise Acker, skippeuse de Région Bretagne, avait quant à elle été contrainte d'abandonner quelques heures après le départ, après avoir heurté un rocher au large de Barfleur. Le coup d'envoi de l'étape 2, entre Gijón et Royan (Charente-Maritime) sera donné dimanche 1er septembre.