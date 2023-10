Voile. Jules Ducelier est le nouveau skipper Région Normandie

C'est un Havrais qui succède à un autre Havrais. Jules Ducelier, âgé de 26 ans et licencié à la Société des Régates du Havre, est le nouveau skipper Région Normandie. Il a été sélectionné parmi cinq jeunes marins normands vendredi 6 octobre, à l'issue de trois jours d'épreuves organisées dans le port de Cherbourg-en-Cotentin (Manche).

Sur l'eau depuis l'âge de 7 ans

Jules Ducelier va succéder à Guillaume Pirouelle à la barre du Figaro Bénéteau III Région Normandie. Il représentera le territoire et bénéficiera du soutien financier de la Région jusqu'en 2025, pour participer au championnat de France de course au large en solitaire. En point d'orgue, Jules Ducelier disputera les deux prochaines éditions de la Solitaire du Figaro. Les entraînements débuteront en janvier, au Pôle France Course au Large de Port-la-Forêt (Finistère).

Le lauréat navigue en compétition depuis l'âge de 7 ans. Il a été sacré champion de France de 420 (une classe de bateau de type dériveur) en 2015 et vice-champion de France de 470 en 2019. Il compte également une sélection en championnat du monde 420 en 2016 et deux sélections en championnat d'Europe, en 2014 et 2015.