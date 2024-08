Seine-Maritime. Une cinquantaine de migrants pris en charge à Dieppe et ses environs

Les forces de l'ordre ont d'abord repéré un premier groupe de 29 réfugiés, dont deux enfants, sur le secteur de Grèges en périphérie de Dieppe dans la nuit de lundi 26 et mardi 27 août. L'ensemble des personnes a fait l'objet d'une évaluation sanitaire, précise la préfecture de Seine-Maritime qui a également revu la situation administrative de chacune des personnes interpellées.

24 autres personnes trouvées à Longroy

Avec l'appui de la Croix Rouge et du Service d'incendie et de secours de Seine-Maritime, le premier groupe de migrants retrouvés a pu bénéficier de soins médicaux et d'une collation. Durant la même nuit, les autorités ont identifié également cinq migrants dont deux mineurs à Dieppe. L'un d'eux, soupçonné d'être un passeur, a été placé en garde à vue sur consigne du parquet de Dieppe. 24 autres migrants ont été retrouvés le matin du mardi 27 août, à Longroy non loin de Blangy-sur-Bresle à la frontière avec le département de la Somme. Là encore, ils ont pu bénéficier d'une assistance médicale et ont fait aussi l'objet d'un examen de leur situation administrative. Tous ont été "réunis dans une salle polyvalente mise à disposition par le maire de la commune", précisent les services de l'Etat qui annoncent le renfort de patrouilles locales après cet épisode.