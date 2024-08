Deauville. Stars, films cultes… Ce que réserve le 50e festival du cinéma américain

Après une édition 2023 impactée par la grève des scénaristes et acteurs à Hollywood, les 50 ans du festival du cinéma américain de Deauville marquent le grand retour des stars sur le tapis rouge. Du vendredi 6 au dimanche 15 septembre, plus de cent films seront projetés dans la cité normande, qui rassemblera soixante-dix équipes de tournage. "Ce sera un festival plus que jamais vivant, et l'occasion de mettre en lumière des figures emblématiques et les nouveaux visages du cinéma de demain" souligne Jérôme Lasserre, directeur de la programmation.

Des stars honorées

Michael Douglas sera l'invité d'honneur de cette édition anniversaire. L'acteur a une histoire particulière avec Deauville puisque c'est au festival, en 1998, qu'il a rencontré son épouse, Catherine Zeta-Jones, venue présenter Zorro aux côtés d'Antonio Banderas !

Sur les planches, on verra Natalie Portman, dont la cabine sera inaugurée samedi 14 septembre, en public. Révélée au grand public à l'âge de 12 ans dans Léon, l'actrice oscarisée pour son rôle dans Black Swan recevra un Deauville Talent Award des mains d'Isabelle Adjani. Même distinction pour Michelle Williams, nommée cinq fois aux Oscars, qui interprétait la mère de Steven Spielberg dans le film The Fabelmans, inspiré de l'histoire personnelle du réalisateur.

Pour les 50 ans, un dîner signé Pierre Gagnaire… Pour célébrer le cinquantenaire du festival, un dîner anniversaire rassemblera 550 convives, vendredi 6 septembre. Aux fourneaux, le chef aux douze étoiles Pierre Gagnaire et les équipes du groupe Barrière. La chanteuse Jain chantera ensuite pour les invités. … et 50 films cultes ! A l'occasion de cette édition particulière, le festival programme un panorama de l'histoire du cinéma américain, avec cinquante films cultes. "Ce sont cinquante films qui ont changé notre regard sur le monde, depuis Intolérance, un film muet de 1916, jusqu'à Once upon a time in Hollywood de Quentin Tarantino, en passant par Taxi Driver, Le Parrain, L'Exorciste, Matrix, Inception… Un festin pour les cinéphiles !" note Jérôme Lasserre, directeur de la programmation. Cinq films seront projetés chaque jour au cinéma Le Morny, présentés par des invités du festival.

Star Wars et Marvel

Deux étoiles montantes d'Hollywood seront également mises en lumière : Daisy Ridley, qui campait le rôle principal dans la dernière trilogie Star Wars, et Sebastian Stan qui campe Bucky Barnes, alias le Soldat de l'hiver, dans les films de la franchise Marvel, mais est issu du cinéma indépendant.

Côté réalisateurs, Francis Ford Coppola (Le Parrain, Apocalypse Now…) viendra présenter son dernier film, Megalopolis. Sean Baker, lauréat du Prix du jury à Deauville en 2015 et 2021, revient présenter son film Anora, auréolé de la palme d'or à Cannes cette année. "Nous projetons ses quatre premiers films qui n'ont jamais été diffusés en France" précise Jérôme Lasserre. Le public pourra aussi échanger avec les réalisateurs James Gray et Christophe Honoré pendant le festival. Le grand documentariste américain Frederick Wiseman, âgé de 94 ans, sera aussi au rendez-vous.

Les frenchies aussi !

Sur le tapis rouge, on verra aussi d'anciens présidents du festival comme Elodie Bouchez, Jean-Jacques Annaud, Costa Gavras ou Claude Lelouch… Ce dernier présentera à Deauville son prochain film accompagné des acteurs Kad Merad, Sandrine Bonnaire, Michel Boujenah… Le réalisateur Michel Hazanavicius (The Artist, OSS 117…) sera présent pour présenter son film d'animation sur la Shoah.