Michael Douglas, John Travolta ou Cate Blanchett attendus à Deauville

Les films américains qui seront projetés "montrent des héros fatigués, démotivés mais curieux de comprendre ce qu'ils vivent", écrivent Bruno Barde et Lionel Chouchan directeur et codélégué général de la manifestation dans l'édito de cette 39e édition.

Le festival s'ouvrira avec la projection vendredi de "Ma vie avec Liberace", un film hors compétition de Steven Soderbergh, reparti bredouille de Cannes en mai et qui sort le 18 septembre en France. Michael Douglas, qui y joue le rôle du pianiste virtuose et roi du kitsch, sera présent, ainsi que le réalisateur de "Sexe, mensonges et vidéo", qui donnera également une "leçon de cinéma" samedi, assurent les organisateurs.

Le Grand prix du jury, présidé par Vincent Lindon, avec notamment à ses côtés la chanteuse Lou Doillon et l'écrivain Jean Echenoz, sera remis le samedi 7 septembre en fin de journée.

Les films en compétition - 14 dont trois premiers longs métrages - "chercher(ont) dans les racines de la ruralité américaine le sens à donner à l'existence", poursuivent MM. Barde et Chouchan.

Parmi eux "Fruitvale Station" de Ryan Coogler, qui était en compétition à Cannes après avoir déjà remporté notamment le Grand prix du jury au festival de Sundance 2013, "All is lost", deuxième film de J. C. Chandor avec Robert Redford et que l'acteur avait présenté hors compétition en mai à Cannes, ou "Shérif Jackson", deuxième film de Logan et Noah Miller avec Ed Harris.

Concourent également à Deauville "Blue caprice" du Français et New-Yorkais d'adoption Alexandre Moors sur la génèse de la violence aux Etats-Unis, "Night Moves" de Kelly Reichardt, en compétition également à La Mostra de Venise qui s'ouvre mercredi, ou "Short term 12" de Destin Cretton, trois fois primé à Locarno.

Plusieurs hommages

Du côté des hommages, John Travolta est annoncé à Deauville le vendredi 6 septembre. L'acteur, chanteur, danseur et producteur américain, dont les festivaliers pourront revoir bon nombre de films, y parlera de "Killing Season" de Mark Steven Johnson, avec également Robert de Niro, qui doit sortir prochainement en France.

Le festival rendra hommage également à l'acteur Nicolas Cage qui présentera lundi "Joe" de David Gordon Green, en compétition à Venise mais pas à Deauville.

Autre star attendue, l'Australienne Cate Blanchett, oscarisée en 2005 pour "Aviator", est annoncée samedi à Deauville pour son dernier film, "Blue Jasmine" de Woody Allen, présenté hors compétition avant sa sortie en France le 25 septembre.

Le réalisateur Larry Clark, dont tous les films seront proposés, est annoncé jeudi 5 septembre.

Parmi les documentaires, Deauville propose "Dancing in Jaffa" de Hilla Medalia, sur un projet de faire danser ensemble enfants palestiniens et israéliens ou "Inequality for all" de Jacob Kornbluth, sur Robert Reich, l'ancien secrétaire au Travail sous Bill Clinton, et sa conviction que l'accroissement des inégalités salariales est l'une des menaces les plus graves pour l'économie et la démocratie.

Enfin en clôture, Deauville propose "le Transperceneige", adaptation au cinéma de la bande dessinée éponyme par le Sud-Coréen Bong Joon-Ho, qui avait raté de peu la sélection à Cannes en mai. Le film doit sortir le 30 octobre en France. Ce sera l'une de ses premières projections hors de Corée du Sud.