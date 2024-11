Seine-Maritime. Les restaurants bons et pas chers à découvrir sans plus tarder

Avis aux gourmands ! Et si vous profitiez de cette rentrée pour tester de nouvelles adresses délicieuses et peu chères ? Découvrez notre sélection de restaurants qui font partie de cette catégorie. Dans le centre-ville, vous pourrez déjeuner chez Charli et Sezam, situé rue Louis-Ricard. Pour l'entrée, plat et dessert, il faudra débourser 12,90 euros. Un excellent rapport qualité-prix avec en prime, des produits frais et locaux. Pour un repas complet à 16 euros avec des plats de bistro français, rendez-vous chez Un grain de… situé rue Cauchoise. Enfin, à Sotteville-lès-Rouen, Le meringué propose aussi une formule complète à 16,50 euros avec des produits frais et des plats faits maison. Pensez à réserver au vu des petits prix !