Seine-Maritime. Ces spécialités culinaires rouennaises méconnues

Le patrimoine culinaire rouennais est riche, mais le connaissez-vous vraiment ? Mirliton, larmes de Jeanne d'Arc, canard à la rouennaise, les propositions gourmandes ne manquent pas dans la ville aux cent clochers. Pour ceux qui ne connaissent pas les mirlitons, ce sont des pâtisseries à base de pâte feuilletée, œuf, poudre d'amande, sucre en poudre, zeste d'agrume, etc. Ils ressemblent aux pasteis de nata portugais. Du côté des chocolats, les larmes Jeanne d'Arc sont aussi incontournables. Ces douceurs se composent d'une amande caramélisée enrobée de chocolat et passée dans du cacao. En salé, le canard à la rouennaise est tout aussi emblématique avec sa sauce composée de sang de canard, fond de veau, épices, etc.