Les Britanniques de plus en plus nombreux en Basse-Normandie

Dans le rapport d'une étude publiée aujourd'hui, il met en avant une nouvelle vague d'immigration dans la région en provenance des ressortissants du Royaume-Uni, dont 45% sont des retraités. Une vague que l'INSEE compare aux vagues d'immigration de Polonais, Italiens et Espagnols de l'entre-deux-guerres et du Nord-Maghreb, de Turquie et du Portugal depuis les années 70.

La population britannique, elle, préfère le sud-ouest de la région et "contribue ainsi au maintien des zones les moins densément peuplées", précise l'étude. Les nouveaux Normands britanniques sont aussi plus souvent propriétaires que les Bas-Normands d'origine, et disposent d'un niveau de diplôme plus important.