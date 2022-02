Basse-Normandie, terre de papis et mamies

L'étude indique qu'en 2010, 410 000 Bas-Normands avaient des petits-enfants. il représentait 28% de la population soit plus que la moyenne nationale (23 %).

Grands-parents oui mais de jeunes grands-parents

Dans cette étude, l'Insee explique que "les Bas-Normands, devenus grands-parents pour la première fois entre 2006 et 2010, l’ont été en moyenne à 55 ans pour les hommes et à 52,4 ans pour les femmes".

"Avec six petits-enfants en moyenne, les grands-parents bas-normands âgés de 75 ans ou plus ont une descendance plus importante que les grands-parents français. La région se classe ainsi en 3e position, derrière le Nord-Pas-de-Calais et les Pays de la Loire."