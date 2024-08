Manche. Trois jours de spectacle pour revivre la libération d'un village fictif

Sainte-Agathe du Marais va être libéré. Nous sommes en août 1944, et les troupes américaines arrivent en direction de ce village de Normandie. Après "1918, un village normand dans la tourmente", et "Eté 1933, un village normand fête son millénaire", voici un nouveau spectacle de l'association "Comme un cri jailli de la nuit : Normandie !" : "Eté 44, un village normand épris de liberté" va retracer la Libération pendant trois jours, du 9 au 11 août.

Immerger le public dans l'Histoire

"On a construit notre histoire sur trois jours. Elle commence le vendredi matin 10h et se termine le dimanche soir à 18h", précise le président de l'association Bruno Hamel. Il poursuit : "C'est comme une pièce de théâtre en trois actes, avec un acte par jour." Toutes les demi-heures, il y a des intrigues nouvelles à suivre. "Le public est vraiment immergé au cœur du village, et il déambule au milieu des figurants et des comédiens", détaille-t-il. Au total, 250 comédiens participent à l'aventure. Il y a aussi toutes les équipes en charge des décors, des costumes ou encore de la restauration. Il aura fallu 20 mois de travail à toute cette équipe pour monter ce spectacle.

Pratique. Le spectacle a lieu au lieu-dit Les Marais à Quettreville-sur-Sienne, de 10h à 18h. Il y a différents tarifs, disponibles ici.