Le Havre. Sur les Epaules des géants vous fait aimer la science

Fondé en 2022 au Havre, le festival des sciences Sur les Epaules des Géants, unique en France, revient en 2024 du 26 au 28 septembre. L'événement a pour objectif de donner le goût des sciences à tous.

"C'est important, par rapport aux fake news, de sensibiliser aux sciences", souligne Ludivine Rouzès, membre de l'équipe organisatrice. Cette mobilisation permet ainsi de parler des recherches et avancées scientifiques ou techniques, abordant de multiples domaines tels l'astrophysique, les mathématiques, la biologie et les sciences de l'environnement, la physique ou encore la chimie. Les intervenants rappellent aussi la démarche scientifique, dans un esprit pédagogue, en restituant leurs véracités et légitimités aux sciences.

Le festival est adapté à tous les niveaux scientifiques, des enfants jusqu'aux experts. A l'instar d'un atelier jeux de société scientifiques avec le bar à jeux Le Décalé, ou pour les plus expérimentés des cours de maths algébriques et de physique quantique menés par des personnalités scientifiques dans les amphis de l'Université. Le square Saint-Roch, qui a retrouvé sa lune géante de l'artiste Arthur Gosse, accueillera une conférence scientifique sur l'astre lunaire. Et de nombreux autres ateliers, projections et conférences se dérouleront au quartier Danton.

Le thème cette année est la lumière

Le public pourra se questionner sur la Lune, le Soleil ou encore les aurores boréales. La lumière est cette année le thème du festival. Plus largement, l'événement abordera les couleurs et la matière en chimie, la lentille d'Auguste Fresnel, l'électricité, la navigation suivant les étoiles et retracera l'histoire de Thomas Edison.

Le grand astrophysicien Gregory Robinson de la NASA est présent

Pour que Sur les Epaules des géants soit un festival vivant, de prestigieux scientifiques feront le déplacement, pour animer les sciences. Grégory Robinson donnera la conférence inaugurale au pôle Simone Veil. L'ingénieur et astrophysicien américain travailla pendant plus de 20 ans à la Nasa. Il a dirigé le programme du télescope spatial James Webb. Sa conception a mobilisé 20 000 personnes à travers le monde.