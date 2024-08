Saint-Jouin-Bruneval. Labyrinthe des Falaises, un lieu de détente pour les familles

Pour s'occuper en famille, les labyrinthes de maïs ont fait leur apparition il y a quelques années. En Seine-Maritime, il en existe plusieurs, dont celui de Saint-Jouin-Bruneval, qui s'appelle le labyrinthe des Falaises. Sa particularité est visible du ciel. Le couple d'agriculteurs à sa tête, Stéphane et Angélique Hanin, y dessine tous les ans des formes. Cette année, ce sont les JO qui les ont inspirés. Du ciel, on découvre donc dessiné dans le champ de maïs les mascottes des JO, la tour Eiffel ou encore les anneaux olympique.

Un labyrinthe à énigmes

Le labyrinthe propose quatre parcours (pour les 3 à 8 ans, ados, familles et adultes). Des énigmes sont dissimulées pour pimenter le jeu et le rendre plus ludique. Selon votre niveau, les parcours se font environ en 30 minutes. A noter que le labyrinthe des Falaises propose des nocturnes tous les vendredis soir de la saison. Une façon originale de découvrir les tracés, à la lampe torche.

Le labyrinthe des Falaises - Saint-Jouin-Bruneval Impossible de lire le son.

De quoi occuper les familles

Le labyrinthe des Falaises propose des animations, autres que le labyrinthe, pour occuper les familles : structures gonflables, kart à pédale, minigolf, des fléchettes et jeu de construction en bois géant. "Cela permet d'accueillir toute la famille, sur toute une journée, de resserrer les liens entre les parents et les enfants", explique Angélique Hanin.

En supplément, le labyrinthe propose aussi un Laser tag, une sorte de Laser game en plein air, et un Gelly ball, un Paint ball avec… de la gélatine !

Pratique. Labyrinthe des Falaises (Saint-Jouin-Bruneval) - tous les jours jusqu'au 31 août de 10h à 19h - entrée : 9 euros (gratuit pour les moins de 4 ans) - pique-nique autorisé - chien autorisé (sauf pour les nocturnes du vendredi de 21h à minuit).