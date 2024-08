Jeux olympiques. Le spationaute normand Thomas Pesquet propose de revoir le classement des médailles

Pendant les Jeux olympiques, on devient tous un peu expert des règlements, surtout quand cela peut arranger le pays que l'on soutient…

Dans une vidéo sur ses réseaux sociaux, le spationaute normand Thomas Pesquet, sourire aux lèvres, non sans humour, propose une nouvelle vision du classement des médailles. "Je propose que le nombre de médailles soit proportionnel au nombre de personnes sur le terrain ! Pour les sports individuels, c'est une médaille d'or. Mais si on gagne le basket, c'est cinq médailles d'or, le rugby, c'est sept médailles d'or, le football, c'est 11 médailles d'or", détaille-t-il. "Les sports co, qui sont très importants à l'échelle de la planète, seraient un peu plus reconnus. 35 médailles d'or pour la natation et une seule en foot, ça ne me paraît pas correct", reprend-il dans un rire.

De bonnes chances pour les sports co

Un brin chauvin, Thomas Pesquet ? Peut-être bien. Il faut dire que la France est plutôt bien représentée sur les sports collectifs, avec déjà une médaille d'or pour le rugby à 7. Lundi 5 août au matin, les Français sont encore en lice en football masculin, basket féminin et masculin, basket 3x3 masculin, volley-ball masculin ou encore en handball féminin et masculin.

A cette même date, la France se trouve à la troisième place du classement des médailles avec 12 médailles d'or, 14 d'argent et 18 de bronze, soit 44 au total. Le record de Pékin 2008 est d'ores et déjà battu.