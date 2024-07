D-Day. Jacques Lewis, l'un des derniers Français ayant débarqué en Normandie, s'en est allé à 105 ans

C'est une figure de la Résistance, un héros, qui n'est plus de ce monde. Le 25 juillet dernier, Jacques Lewis est décédé à l'âge de 105 ans. Né à Bordeaux, il était l'un des derniers Français encore en vie à avoir participé au Débarquement en Normandie le 6 juin 1944.

Il rejoint l'armée américaine

Traversant les Pyrénées à pied, Jacques Lewis a dû passer par l'Espagne pour rejoindre l'Angleterre et les Forces françaises libres. Alors que le D-Day approchait, il rejoignait la deuxième division blindée américaine du général Patton. C'est sur le sol d'Utah Beach qu'il a posé le pied, participant à des missions de reconnaissance pour cartographier les marais autour de Carentan. Il a ensuite participé à la bataille de Normandie, jusqu'à l'Allemagne.

Jacques Lewis était devenu pensionnaire, et doyen de l'Institution nationale des Invalides. En juin dernier, il était présent, sous l'Arc de Triomphe, lors de la venue du président américain Joe Biden à Paris. "Le président de la République et son épouse saluent la figure d'un destin français pétri de courage et d'audace, qui préféra risquer sa vie plutôt que son honneur, et permit à la Nation de retrouver sa liberté", réagit l'Elysée.