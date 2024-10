Près de Carentan. Les pièces d'un chasseur de sous-marins, coulé en 1943, exposées au Normandy Victory Museum

Le Normandy Victory Museum à Carentan est un musée de la Seconde Guerre mondiale plus spécialement consacré à la Bataille des haies et la vie des civils et des soldats pendant cette période. Il vient de recevoir des pièces exceptionnelles du chasseur de sous-marins français baptisé "Carentan" qui avait coulé lors d'une tempête en décembre 1943 au sud de l'Angleterre. 17 membres d'équipage avaient alors péri. Il s'agit d'un don d'un collectionneur anglais aujourd'hui âgé. Godefroy Beaussire est le directeur du musée.

Godefroy Beaussire

Ces pièces, dont une cloche d'identification, permettent aussi de raconter l'histoire d'avant le Débarquement. Patrick Fissot historien et membre du musée.

Patrick Fissot

Ces pièces sont à voir en ce moment au Normandy Victory Museum à Carentan. Le musée reste ouvert pendant ces vacances de la Toussaint.

Ces nouvelles pièces sont à voir en ce moment au musée. - Thierry Valoi