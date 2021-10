: Undefined offset: 1 inon line

La superposition de photos d'archives et de photos actuelles permet de voir ce qui s'est passé à l'époque et de faire le parallèle avec les lieux actuels. L'occasion de redécouvrir certains lieux qui n'ont presque pas changé, comme certaines habitations qui était parfois des points de repère pour les Américains. C'est le cas de la "maison au toit rouge", toujours debout aujourd'hui et véritable vestige de l'histoire. Écoutez Flavie Poisson, du musée du débarquement :

Sainte-Marie-du-Mont. Utah-Beach d'hier à aujourd'hui : une exposition saisissante Impossible de lire le son.

Et de redécouvrir l'histoire avec les vestiges du port artificiel, par lequel les hommes et le matériel pouvaient être débarqués… Flavie Poisson nous parle de cet aspect méconnu d'Utah Beach :

À la sortie de l'exposition, les visiteurs s'empressent d'aller retrouver les lieux ou habitations existant encore aujourd'hui et qu'ils ont vus sur les clichés de 1944.

Trente panneaux racontent ainsi cette histoire, à voir au musée du Débarquement d'Utah-Beach jusqu'au 30 novembre 2019.

