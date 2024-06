80e D-Day. Carton plein pour la période du 6 juin dans les musées du Débarquement

Le 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie a été célébré en grande pompe durant la période du 6 juin. Les musées ont fait un carton plein, affichant un record de fréquentation.

A l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise, 22 700 entrées ont été comptabilisées, et plus de 20 000 au D-Day Experience de Saint-Côme-du-Mont. Le Normandy Victory Museum à Catz a quant à lui enregistré 12 500 visiteurs, tandis qu'entre 30 000 et 35 000 personnes sont venues assister aux différentes démonstrations ou expositions de matériel à l'extérieur du musée. Au musée du Débarquement de Utah Beach, ce sont 15 000 visiteurs qui ont été enregistrés.

Le camp de reconstituteurs Geronimo organisé par l'Airborne Museum a vu passer jusqu'à 150 000 personnes, selon les estimations du musée de Sainte-Mère-Eglise.

Les premiers chiffres de fréquentation tombés lundi 10 juin indiquent qu'entre 1 et 2 millions de visiteurs sont venus entre le 1er et 9 juin sur le secteur de Carentan, Sainte-Mère-Eglise, Sainte-Marie-du-Mont.