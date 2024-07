Elevage intensif dans l'Orne. Plusieurs associations déposent un recours contre son extension

Plusieurs associations du Perche ainsi que l'association de défense des animaux L214 ont déposé un recours au tribunal administratif de Caen. Elles s'opposent à l'extension d'un élevage de poulets à Eperrais dans le Perche. L'agrandissement de l'exploitation, qui augmenterait de 30 000 à 58 000 le nombre de poulets dans l'élevage, a été autorisé par la préfecture jeudi 25 juillet. Ces associations avaient déposé plainte pour maltraitance animale en mai et avaient manifesté à Alençon. Elles dénoncent un élevage "intensif" et "hors-la-loi".

"Malgré l'absence au dossier d'un avis émanant de l'Autorité environnementale (MRAe), le préfet de l'Orne vient d'autoriser l'extension réalisée par cet éleveur, qui a donc le feu vert pour exploiter 58 000 poulets en simultané, soit plus de 400 000 à l'année (ou, en alternance, plus de 100 000 pintades et 48 000 dindes par an)", écrit L214 dans un communiqué, ce mardi 30 juillet.