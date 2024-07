Orne. Maltraitance animale : l'extension de l'élevage autorisée par la préfecture

La demande d'extension d'un élevage de poulets à Eperrais, visé par une plainte pour maltraitance animale en mai, a été acceptée jeudi 25 juillet par la préfecture de l'Orne. L'élevage va donc passer de 30 000 à 58 000 poulets. Une extension qui risque de faire parler d'elle. Le 28 mai 2024, une quarantaine de personnes répondant à l'appel des associations de défense des animaux s'étaient rassemblées devant la préfecture à Alençon pour dire non à ce projet, décriant un élevage intensif.

Une autorisation avec des prescriptions

Conformément à la réglementation, une enquête publique s'est déroulée du 18 mars au 17 avril. Son verdict a été favorable. Le dossier est ensuite passé devant le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le 2 juillet, qui a lui aussi rendu un avis favorable (13 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention).

En plus d'être soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, l'éleveur devra se soumettre à trois prescriptions concernant l'épandage, notamment celle de rencontrer les habitants de Comblot impactés par le plan d'épandage et l'impératif de couvrir les effluents en bout de champ par une protection afin de limiter l'impact de la pluie.