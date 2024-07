Paluel. Un feu de poids lourd se propage à un champ

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus lundi 29 juillet vers 15h45 pour un feu dans un champ, route de Saint-Valery à Paluel. C'est un poids lourd transportant du blé dans un champ qui a pris feu. Les flammes se sont propagées à la parcelle de chaume et de lin. Les pompiers sont venus à bout de l'incendie du poids lourd et des lisières. Environ un hectare de chaume et de lin a brûlé. L'intervention a mobilisé 17 sapeurs-pompiers et sept engins.