Saint-Aubin-sur-Mer. Un feu se déclare dans un bar-restaurant et se propage à l'étage

Les sapeurs-pompiers sont intervenus, dimanche 21 juillet, dans un bar-restaurant de Saint-Aubin-sur-Mer, sur la côte de Nacre, dans le Calvados. Un incendie s'y était déclaré vers 14h30, avant de se propager à un appartement situé à l'étage de l'établissement, un ensemble d'environ 300m2.

Deux femmes gênées par les fumées

Près d'une trentaine de soldats du feu ont été déployés, venus des centres de Ouistreham, Courseulles, Ifs et Caen. Grâce à l'utilisation de deux lances à incendie, la propagation a pu être stoppée et les dégâts limités, selon le Service départemental d'incendie et de secours.

Les équipes de secours ont pris en charge deux femmes âgées de 28 et 49 ans, légèrement incommodées par les fumées. Elles ont été transportées vers le CHU de Caen.