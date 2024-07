Insolite. Goélands, falaises et galets… Fécamp a son propre cahier de vacances !

Il y en a pour réviser avant la rentrée, d'autres pour se creuser les méninges… Qu'ils soient conçus pour les enfants ou les adultes, les cahiers de vacances restent indémodables. A tel point que Fécamp Tourisme propose cet été son propre cahier de vacances, édité à 5 000 exemplaires. Une initiative rare voire unique pour une destination touristique, conçue avec la start-up lyonnaise Muni, spécialisée dans la création de jeux.

Aidez Roland le Goéland à retrouver son galet !

Ce cahier de 32 pages propose différents niveaux de difficulté - de un à quatre galets ! - pour en apprendre plus sur la cité des terre-neuvas et la côte d'Albâtre. "On voulait proposer une découverte de la destination qui ne soit ni un guide touristique, ni un magazine, mais qui soit beaucoup plus ludique et qui puisse se faire en famille", expose Christophe Cusseau, directeur de l'office de tourisme. Mots mêlés, labyrinthes, énigmes, jeux des différences… Les principaux sites de Fécamp sont abordés à travers des petits jeux, mais le cahier est aussi l'occasion d'évoquer la culture du lin ou encore la préservation de l'environnement. "On parle de l'érosion des falaises, des règles en matière de pêche, du parc éolien, etc.", poursuit Christophe Cusseau.

Christophe Cusseau, directeur de l'office de tourisme Impossible de lire le son.

L'ensemble s'articule autour de Roland Le Goéland, la mascotte de ce cahier de vacances, qu'il faut aider à retrouver son galet préféré. "On n'est pas obligé d'avoir tout visité pour résoudre les énigmes, assure le directeur de l'office de tourisme, et si on n'a pas fini le cahier à la fin du séjour, on peut le poursuivre à la maison !"

Christophe Cusseau, directeur de l'office de tourisme Impossible de lire le son.

Pratique. Cahier de vacances à retrouver dans les bureaux touristiques de Fécamp et Yport, dans les librairies fécampoises, mais aussi aux Pêcheries et au palais Bénédictine. Tarif : 6,90 euros, vendu avec des crayons de couleurs et quatre tatouages éphémères.