Rouen. Le retour de l'œuvre de l'artiste Alexander Calder enchante les riverains

Le mobile d'Alexander Calder est de retour à Rouen. Depuis 2018, la sculpture nommée Horizontal, de l'illustre artiste américain Alexander Calder, orne avec élégance l'esplanade Marcel-Duchamp, en face du musée des Beaux-Arts de Rouen. Le 25 juin dernier, cette œuvre emblématique avait temporairement disparu de notre paysage pour être prêtée au musée d'art contemporain de Serralves au Portugal. Elle a fait son grand retour à Rouen mardi 9 juillet, retrouvant sa place d'origine près du square Verdrel.

Sa disparition n'est pas passée inaperçue

Bien que la sculpture soit imposante et occupe une place significative dans le paysage rouennais, son absence n'est pas passée inaperçue. Les Rouennais, fidèles à leur rendez-vous culturel, avaient ressenti un vide pendant cette période. "J'avais remarqué son départ", confie Marion Carton, une habituée du square Verdrel, où elle se rend plusieurs fois par semaine pour promener son petit chien blanc. Comme de nombreux autres visiteurs du parc, elle a constaté que l'œuvre d'art a quitté son emplacement habituel. "Cela fait du bien de la revoir", ajoute-t-elle, en admirant de nouveau la sculpture "Horizontal" qui trône devant le musée des Beaux-Arts.

Un prêt possible grâce au réseau européen CreaArt

Ce prêt temporaire de l'œuvre illustre les relations fructueuses entre les villes d'Aveiro, au Portugal, et Rouen, dans le cadre du réseau européen CreArt. Depuis 2017, Rouen fait partie de ce réseau qui a pour vocation de promouvoir les échanges artistiques et les résidences d'artistes entre les villes membres, favorisant ainsi un dialogue culturel enrichissant. Le retour du mobile Horizontal à Rouen témoigne de l'engagement continu de ces deux villes en faveur de l'art et de la culture.

Le retour de la sculpture d'Alexander Calder est aussi un symbole qui témoigne des échanges créatifs et des collaborations internationales qui nourrissent la vie culturelle de Rouen.