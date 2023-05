Culture. L'œuvre d'Alexander Calder quitte Rouen, direction le Portugal

La sculpture de l'artiste américain Alexander Calder intitulée Horizontal était depuis 2018 sur l'esplanade Marcel Duchamp face au musée des Beaux-Arts de Rouen, à l'occasion de l'exposition Braque, Miró, Calder… une colonie d'artistes en Normandie. Elle avait été prêtée par le Centre Pompidou à la Métropole/réunion des musées métropolitains (RMM). Jeudi 25 mai, elle sera démontée pour rejoindre le musée d'art contemporain Villa Art Déco de Serralves à Porto, à l'occasion de l'exposition A Balancing Line. Elle y sera visible du 21 juin jusqu'au 19 mai 2024. Son retour est prévu à Rouen à l'été 2024.

Un voyage de Rouen à Porto

À l'occasion de l'exposition A Balancing Line, conçue pour le parc et le musée de Serralves à Porto, la sculpture Horizontal d'Alexander Calder quitte temporairement Rouen pour rejoindre le Portugal. Cette exposition fait suite à des projets consacrés à Anish Kapoor, Olafur Eliasson, Louise Bourgeois et Ai Weiwei menés par Philippe Vergne le directeur de la Fondation de Serralves. L'exposition touche un public à la fois national et international. Cette collaboration entre grandes institutions culturelles françaises et européennes s'inscrit dans le cadre de la candidature au titre de capitale européenne de la culture en 2028.