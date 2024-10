Saint-Valery-en-Caux. Une visite de la maison d'Henri IV, à la découverte de l'histoire locale

Le musée de la maison d'Henri IV, à Saint-Valery-en-Caux, est une demeure historique qui offre un aperçu de la vie et de l'époque du roi Henri IV, né en 1553 et mort assassiné par Ravaillac en 1610. Situé dans une maison à colombages datant du XVIe siècle, le musée abrite des expositions sur l'histoire locale, la vie quotidienne au temps d'Henri IV et des objets d'époque. Les visiteurs peuvent explorer les différentes pièces restaurées et découvrir les lieux via des visites guidées.

Pratique. Ouvert du mercredi au dimanche et les jours fériés, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, quai d'Aval à Saint-Valery. Tarifs : 2€ l'entrée, 6€ pour la visite guidée.