Eure. En intérieur, en plein air ou dans l'eau, des dizaines d'activités à Tolysland

Idéal pour occuper les plus petits, le parc d'attractions Tolysland accueille les familles qui souhaitent profiter d'une journée en plein air. Situé dans la vallée de la Seine normande, aux Trois Lacs, le site est entièrement dédié aux enfants de 3 à 14 ans. Des activités sont proposées sur les 6 hectares du site. Ils pourront s'amuser sur les structures gonflables, utiliser des canons à balles, monter dans un petit train ou sur un manège, piloter des karts à pédales… et ce n'est qu'une toute petite partie des activités proposées ! En cas de fortes chaleurs, le parc garantit des endroits rafraîchissants avec deux toboggans aquatiques et une pataugeoire. Le site possède d'ailleurs 800m2 d'espaces de jeu couverts, pour continuer à s'amuser en cas de pluie. Pour les adolescents, direction le paintball, ouvert à partir de 16 ans. Un espace est aménagé pour les pique-niques, et de la restauration rapide est également proposée.

Pratique. Ouvert tous les jours de 11h à 18h30. Tarifs : 11€, 5,50€ pour les plus de 65 ans.