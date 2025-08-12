En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
Seine-Maritime. Vigilance sécheresse autour de l'Epte, dans le pays de Bray

Environnement. Le débit de la rivière l'Epte, à Gournay, conduit l'Etat à placer cette zone en vigilance sécheresse, sans restriction d'usage de l'eau pour le moment. Le reste de la Seine-Maritime devrait être épargné.

Publié le 12/08/2025 à 09h41 - Par Célia Caradec
Seine-Maritime. Vigilance sécheresse autour de l'Epte, dans le pays de Bray
La vigilance sécheresse concerne uniquement une partie du pays de Bray. - Illustration

Une vigilance sécheresse est en cours depuis lundi 11 août sur une partie de la Seine-Maritime, indique un arrêté préfectoral. C'est la zone numéro 10 dite "Bray" qui est concernée, en raison du débit d'eau de référence, sur la rivière l'Epte, à Gournay, passé sous le seuil de vigilance.

Ailleurs, pas d'inquiétude

Pour l'heure, cette mesure n'est pas synonyme de restriction d'usage, mais il s'agit de "sensibiliser les usagers aux règles de bon usage et d'économie de l'eau" et d'encourager "un usage responsable par tous", indique la préfecture de la Seine-Maritime dans un communiqué. Les installations classées pour la protection de l'environnement, comme les usines ou exploitations agricoles, sont appelées à "sensibiliser leur personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau", et à "établir un plan d'action permettant de répondre aux différents niveaux de réduction des prélèvements en eau qui pourraient suivre".

Excepté sur cette zone, qui ne bénéficie pas de la nappe de craie, réservoir naturel d'eau douce qui couvre une bonne partie du département, le niveau des nappes phréatiques maintient un bon niveau des cours d'eau. Le seuil de vigilance ne devrait donc pas être franchi cet été.

