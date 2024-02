Rouen. Toboggans, karts, chasses au trésor...A Loisirsland, les enfants sont rois

Connu pour ses immenses structures gonflables, châteaux ou encore toboggans, Loisirsland accueille, pour sa 16e édition, des nouveautés comme le crash kart laser, qui devrait séduire les petits et les plus grands. Les espaces de jeux se répartissent selon quatre tranches d'âge - les 0-3 ans, les 3-6 ans, les 6-12 ans et les plus de 12 ans - afin de satisfaire toute la fratrie. Les jeux proposés permettent de varier les plaisirs : vitesse au kart, créativité aux briques de constructions géantes, parcours aventure sur des blocs de mousse ou plaisir de la glisse sur les toboggans géants. En plus de cela, chaque jour en fin de matinée, Happy City organise des animations ouvertes à tous comme des chasses au trésor, des chorégraphies ou déambulations en bulles géantes. L'offre est telle qu'une journée n'est pas de trop pour en profiter pleinement. Les espaces de restauration et aires de pique-nique permettent de prolonger le plaisir.

Pratique. Jusqu'au 10 mars.Parc expo de Rouen. Tarifs : 0 à 10€.