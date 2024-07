Etats-Unis. L'ex-président Donald Trump blessé par balle après une "tentative d'assassinat"

Le poing en l'air, une partie du visage en sang. L'ancien président des Etats-Unis Donald Trump a été évacué samedi 13 juillet après avoir été touché par un tir en plein meeting en Pennsylvanie. Deux jours avant son investiture officielle, le candidat républicain à la Maison blanche a été touché à l'oreille droite mais il va bien.

Gunshots reportedly fired at Donald Trump rally - as former president rushed off stage pic.twitter.com/TahBJQvym8