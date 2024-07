Paris 2024. Découvrez les noms des porte-drapeaux des délégations françaises

Ils porteront l'étendard tricolore lors des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 : le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF) ont annoncé, jeudi 11 juillet, les noms des porte-drapeaux pour ces deux événements planétaires.

Deux binômes, chacun composé d'une femme et d'un homme, ont été élus simultanément pour la première fois par l'ensemble des athlètes qui composent la délégation française, et selon les mêmes règles, pour représenter la France.

Deux hommes et deux femmes

Le nageur Florent Manaudou, triplement médaillé aux JO en 50m nage libre, et la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, médaillée d'argent à Rio, sont retenus pour les JO, qui se déroulent du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août.

Pour les Jeux paralympiques, c'est un Normand, le paratriathlète Alexis Hanquinquant, qui aura l'honneur d'être porte-drapeau, aux côtés de l'athlète Nantenin Keïta, trois fois médaillée aux Jeux. Le Cauchois, sextuple champion du monde, tentera de décrocher, à Paris, son deuxième titre paralympique. La compétition se déroulera du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre.