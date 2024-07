Bayeux. Découvrez la ville autrement avec un jeu de piste

Découvrir Bayeux autrement et de manière ludique, c'est possible grâce à l'enseigne "La Porce-Laine" au 33 rue Saint Martin. Muni d'une tablette, résolvez des énigmes au travers de la ville pour trouver "Le Saint-Gras". Ce jeu de piste permet de découvrir des lieux emblématiques en compétition ou en collaboration jusqu'à 5 personnes par groupe. C'est du lundi au vendredi, à 10h30, 13h30 ou 16h30, la réservation est obligatoire et il faut compter 20 euros par tablette prêtée.