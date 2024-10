Parc d'attractions. A Bayeux Aventure, des sensations pour toute la famille

Toboggans géants, bulles gonflables, trampolines… Il y en a pour tous les goûts à Bayeux Aventure. Situé à Cussy, il dispose notamment du plus grand Accro-spider de France, un parcours d'équilibre et d'aventure nouvelle génération suspendu de 3 à 10m de haut. Une expérience immersive qui offre une vue panoramique unique sur les environs. Si vous souhaitez défier vos amis ou votre famille, initiez-vous au Laser Tag pour un combat en extérieur de deux fois 15 minutes. L'activité coûte 12,50 euros par personne et vous permettra de dévoiler votre tactique ainsi que votre agilité. Au total, le parc propose 29 activités tous les jours de 10h30 à 19h. Accrobranche, espace aquatique… Aventuriers, vous trouverez votre bonheur !