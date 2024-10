Rouen. L'opération "Piscine à 1€" revient tout le mois d'août dans deux piscines

Quand la chaleur est accablante et que vous cherchez à vous rafraîchir le temps d'un après-midi, rien de tel que de se rendre à la piscine. Cela tombe bien : en août, cela ne vous coûtera qu'un euro.

La municipalité renouvelle son opération "Piscine à 1€" jusqu'au 31 août. Cette offre, réservée uniquement aux habitants de Rouen sur présentation d'un justificatif de domicile, permet de profiter des bassins des piscines Guy Boissière - trois bassins et des loisirs aquatiques - et Diderot - deux bassins et loisirs aquatiques - pour un tarif unique et symbolique. Tous à l'eau !

Pratique. Jusqu'au samedi 31 août. Piscine Guy Boissière, rue Sainte-Amélie et piscine Diderot, boulevard de l'Europe.