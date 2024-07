Rouen. La piscine Guy Boissière propose des ateliers pour apprendre à nager

Vos enfants ont peur de l'eau ? La Ville de Rouen et le club des Vikings proposent des stages "J'apprends à nager" pour initier les plus jeunes au monde aquatique. Ces stages se déroulent à la piscine Guy Boissière, pendant le mois de juillet.

Aisance aquatique

Dans le cadre de Rouen-sur-Mer, la piscine Guy Boissière accueille plusieurs groupes d'enfants. Les 4 à 6 ans apprennent à se déplacer dans l'eau en toute sécurité, tandis que les 6 à 9 ans découvrent des techniques de nage. Pour Mickael Godo, chef de service piscine pour la mairie de Rouen, l'objectif est clair : "Les familiariser avec l'eau." Ces stages d'une semaine se déroulent chaque jour de 9h à 10h, dans le grand bassin.

Prévention

Ces initiations sont idéales pour les plus petits. "Le but, c'est qu'ils apprennent à sauter et chuter dans l'eau et revenir au bord en toute sécurité", indique Maeva Ganelin, éducatrice sportive au club des Vikings de Rouen. Ces stages sont particulièrement utiles avant les départs en vacances. En 2023, plus de 1 300 noyades ont été recensées par Santé publique France.

Il reste encore quelques dates disponibles avant la fin du dispositif. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site rouen.fr. Ces stages sont gratuits.