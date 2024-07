Près de Saint-Lô. Une nouvelle discothèque à la place de l'ancien Milton : c'est désormais Ocso !

Après Le Milton, place à Ocso à Baudre, près de Saint-Lô ! Charlie Madelaine a ouvert samedi 6 juillet pour sa première soirée sa nouvelle discothèque à La Renaumière. Il s'agit du gérant de la boîte de nuit Octavia à Subles, près de Bayeux.

"Ne pas laisser les lieux à l'abandon"

Le premier week-end d'ouverture aura lieu vendredi 12 et samedi 13 juillet, des soirées à thèmes suivront ensuite chaque vendredi et samedi, et les veilles de jours fériés. "J'avais un projet de déménagement de la discothèque Octavia dans les anciennes pépinières Baobab à Saint-Loup-Hors pour me rapprocher du centre de Bayeux, c'était prévu normalement pour cette année sauf qu'entre-temps, nous avons appris le déménagement du Milton dans le centre-ville de Saint-Lô", confie Charlie Madelaine. "Après discussion avec le propriétaire, j'étais très intéressé pour reprendre les locaux à Baudre, ça n'a pas été facile, mais nous avons réussi. Le but était de ne pas laisser les lieux à l'abandon et c'est aussi pour développer ma société." Le déménagement de la discothèque Octavia, lui, est prévu dans le courant de l'année 2025.

L'entrée de la discothèque Ocso à Baudre.

Un espace à l'étage pour les plus de 25 ans

A Baudre, Charlie Madelaine a mis l'accent sur les nouvelles technologies, que ce soit au niveau du son et des écrans à led, "le but étant de proposer chaque soir un spectacle à nos clients". Les lieux peuvent accueillir jusqu'à 650 personnes, âgées d'au moins 18 ans. Des navettes seront mises en place dans un rayon de 15km. Nouveauté, un espace réservé aux plus de 25 ans a été créé à l'étage. Il pourra accueillir jusqu'à 30-40 personnes. Il s'agit d'une expérimentation. Des réservations sont possibles pour accéder au lieu ou en arrivant sur place.

Pratique. Ouvert le vendredi et le samedi, et les veilles de jours fériés, de minuit à 6h30. Adresse : 1, La Renaumière à Baudre. Tel :02 61 74 02 10.