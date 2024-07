Caen. Un espace dédié à la mythologie nordique en 2025 à la Colline aux oiseaux

Les Jardins du monde de la Colline aux oiseaux vont bientôt se transformer, à Caen. Depuis 2021, un peu plus de 70 élèves de l'institut Lemonnier préparent, encadrés par leurs professeurs, le projet YGGDRASILL. "C'est une œuvre qui représente la mythologie nordique", explique Estelle Margerin-Varin, professeure d'arts appliqués à l'institut Lemonnier et coordinatrice du projet. "On a essayé de représenter les neuf mondes qui composent Yggdrasill, un arbre dans lequel il y a beaucoup de monde, beaucoup d'animaux et beaucoup de dieux dans la mythologie nordique", poursuit-elle.

Un projet unique au monde

Au total, le projet s'étend sur environ 500m2 à la Colline aux oiseaux. Pour l'instant, 40% des installations ont été posées, selon Estelle Margerin-Varin. "Il va y avoir beaucoup de sculptures, qui seront quasiment toutes installées fin octobre, affirme-t-elle. Nulle part dans le monde, il n'existe des représentations sculpturales d'Yggdrasill." Les installations s'appuieront sur l'environnement déjà existant. Les arbres ne seront pas abattus mais simplement taillés pour intégrer les sculptures au paysage.