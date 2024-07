Caen. Un câble électrique menace de chuter sur le périphérique, un problème rapidement résolu

Mardi 2 juillet, vers 9h, un câble électrique a obligé la fermeture partielle du périphérique de Caen. Le Réseau de transport d'électricité (RTE) pour les lignes à haute et très haute tension apporte des éléments pour comprendre ce qu'il s'est passé.

"Les équipes de RTE ont été informées d'un endommagement visible sur une ligne électrique à haute tension situé à proximité du périphérique." Après inspection, les équipes ont constaté "la présence visible de quelques brins de métal sur ce qu'on appelle un câble de garde", explique RTE. Ces câbles de garde sont des protections qui servent, notamment, à "intercepter la foudre. Il n'intervient pas dans le transit du courant électrique", précise RTE.

Quelles sont les conséquences ?

Les conséquences sont donc minimes, car il n'y a eu aucune coupure d'électricité et le risque de chute a pu être écarté très rapidement pour permettre la réouverture du périphérique. RTE ne connaît pas précisément la raison de cet endommagement, mais cela pourrait bien "venir d'un impact de foudre". "Il s'agit d'un phénomène bien connu, couvert par nos procédures de maintenance et dont la réparation est parfaitement maîtrisée par nos équipes", développe l'exploitant de la ligne haute tension. La réparation du câble concerné est prévue dans la semaine et elle n'engendrera aucune coupure d'électricité ni d'arrêt de circulation sur le périphérique.