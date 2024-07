Caen. Le périphérique fermé : un câble électrique menaçait de chuter sur la route

Ce jeudi 2 juillet, peu avant 9h, le périphérique a été partiellement fermé "sur ordre de la police", entre les échangeurs n°1 "Porte de Paris" et n°3 "Porte d'Angleterre", dans les deux sens. En cause, un risque de chute d'un câble à haute tension. Les équipes d'ERDF ont procédé à un diagnostic et d'après les premiers éléments "le câble était très endommagé", ont expliqué les équipes de la direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno).

Le boulevard périphérique a pu rouvrir après autorisation des équipes d'ERDF, sur place.