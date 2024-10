Fécamp. Des escapades pour découvrir la richesse du territoire

Avis aux marcheurs ! Fécamp Caux littoral organise des randonnées tout l'été. L'agglomération fécampoise a lancé sa saison de randonnées pédestres le 19 mai dernier. Elle propose 20 rendez-vous gratuits et ludiques jusqu'au mois d'octobre. Pendant la saison estivale, 12 itinéraires permettent de traverser le territoire sur différents thèmes : marche nordique, marche culinaire et nocturne. Les tracés sont accessibles à tous, allant de 7 à 8km pour une durée d'environ 3 heures. Il faut cependant être bien chaussé afin de profiter pleinement des paysages offerts par la nature.

Pratique. Pour les nocturnes les 19 et 26 juillet et les 9 et 16 août, inscriptions sur boutique.fecamptourisme.com.