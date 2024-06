Calvados. Il aidait les victimes de violences conjugales, le dispositif Osys doit cesser son activité

"Il faut stopper l'hémorragie", concède Virginie Legastelois, co-fondatrice du dispositif Osys, faisant partie de l'association Jacques Cornu. Ayant un coût important, Osys met en péril l'association tout entière. Faute d'avoir trouvé un financement total, le dispositif est donc contraint de cesser le dimanche 30 juin. Grâce à ce service départemental venant en aide aux victimes de violences conjugales, joignable 24h/24 et 7j/7, ce sont au total près de 1 200 personnes qui ont été aidées depuis 2019.

"Un crève-cœur"

D'abord implanté à Bayeux, puis dans le Bessin, le bocage virois, et enfin une grande partie du Calvados, Osys conseille et sécurise les victimes de violences, proposant même des logements en partenariat avec certaines communes du département. Mais c'est désormais terminé. "On met en place un service minimum, pour continuer l'accompagnement des victimes qui ont fait appel à nous, mais nous ne prenons plus en charge de nouvelles personnes", regrette Virginie Legastelois, pour qui cette nouvelle est un vrai "crève-cœur". Les années passant, de plus en plus de victimes font appel à ses services, jusqu'à environ 500 cette année. "Forcément, les besoins financiers augmentent aussi."

Un espoir de reprendre de l'activité

L'annonce de l'arrêt du dispositif a provoqué un véritable élan de solidarité sur les réseaux. "On a reçu plus de 500 mails, ça met du baume au cœur. Les gens nous disent que nous étions importants pour le territoire. Je pense à toutes les victimes, qui ont besoin de nous… Je suis malgré tout fière de ce qu'on a fait."

L'aventure n'est pas terminée pour autant. Virginie Legastelois, qui estime que les "pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent", pour preuve l'enveloppe, pas suffisante, de 85 000€ octroyée en urgence par le Conseil départemental du Calvados, compte sur le soutien de financeurs privés. "Si des mécènes veulent nous aider, nous sommes preneurs. Toutes les aides sont bonnes à prendre." Alors, si la somme nécessaire est récoltée, sans mettre en péril l'association Jacques Cornu, le dispositif Osys pourrait reprendre du service. "On verra après l'été."

Pour contacter le dispositif, par mail : osys.calvados@gmail.com ou sur les réseaux sociaux : Osys 14.