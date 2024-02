Calvados. Cambriolages et violences en hausse en 2023

Stupéfiants, accidents, radars... quelques chiffres sur la sécurité dans le Calvados en 2023.

Stupéfiants

Une légère baisse de 1,76% de la consommation et des trafics de stupéfiants a été constatée en 2023 dans le Calvados. La résine de cannabis reste le type de drogue qui circule le plus. Sur l'année, plus de 96kg de résine ont été saisis auxquels s'ajoutent 8,6kg de cocaïne, 5,2kg d'héroïne et 2 764 sachets d'ecstasy.

Accidents

Les forces de l'ordre ont constaté 480 accidents de la route en 2023 dans le Calvados. Le nombre de personnes tuées est identique à l'année 2022. L'an dernier, 33 personnes ont perdu la vie dont 40% pour vitesse excessive ou inadaptée, 39% en raison d'un comportement dangereux (refus de priorité, dépassement dangereux, téléphone portable), et 21% pour alcool et/ou stupéfiants.

Radars

En 2023, plus de 140 000 personnes ont été flashées (radars fixes, de chantier, mobiles et embarqués), dont près de 3 000 pour des excès supérieurs à 30km/h au-dessus de la vitesse autorisée.