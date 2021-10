Le Val Saint-Clair, un nouveau monde de commerce à Hérouville

Vu depuis la rocade reliant la quatre voies Caen-Ouistreham à Hérouville, le nouveau centre commercial du Val Saint-Clair ressemble à s’y méprendre à un stade de football. Ce n’est qu’en avançant en direction de son aîné, le centre Saint-Clair et son imposant Carrefour, que se dévoilent peu à peu les lignes modernes et colorées du nouvel ouvrage.

18 mois de travaux et 33 millions d’euros d’investissement après le lancement de l’opération, ce nouveau pôle d’entrée de ville vient compléter l’offre de commerces présente face à lui. Il ouvrira ses portes mardi 16 octobre.

Spacieux et lumineux

Un simple coup d’oeil suffit à identifier les enseignes présentes à ciel ouvert sur ce complexe en forme de U : à gauche en entrant, les opticiens Atol, à droite, la Halle aux chaussures, les vêtements Orchestra, Cash Converters, les chocolats Roland Réauté et Subway. Enfin, en face se succèdent Aubert, Casa, La Grande Récré, la Halle aux vêtements, Chausséa et, dans le coin gauche, Electro Dépôt. "[Ce dernier] est la locomotive du centre commercial, explique le responsable du programme porté par la société Klépierre-Ségécé, Damien Barrandon. C’est le seul bâtiment à compter deux étages, et la seule implantation de la marque dans la région". Une enseigne de sport est aussi sur le point de s’ajouter à cette liste, qui comporte encore quelques emplacements vacants.

L’ensemble est très spacieux et lumineux : de larges ouvertures laissent apercevoir l’étage du dessous, largement occupé par de nombreux espaces verts. Les lampadaires du parking sont équipés de diodes électro-luminescentes, moins gourmandes en énergie et à la lumière plus focalisée. A l’intérieur des boutiques, la lumière naturelle affleure à travers des "sheds", une sorte de toiture filtrante, et limite ainsi les lumières artificielles. Les couleurs visibles sur les baies vitrées, comme la thématique maritime retenue par le cabinet Sud Architectes, contribuent aussi à la simplicité du site, principalement destiné à la famille et au grand public. Une identité renforcée par la signalétique qui ornera bientôt les allées du centre commercial.

Objectif : un million de clients par an

On compte 635 places de parking réparties sur deux étages : certaines sont réservées aux personnes handicapées, d’autres aux familles. Les voitures accèderont au centre depuis la rue de la Pompe ou directement depuis le boulevard du Val. Le piéton n’est pas en reste : une passerelle de 150 mètres de long est en train d’être terminée, et permettra de rejoindre, de porte à porte et en quelques minutes, le centre commercial voisin, le Saint-Clair. Un ascenseur doit même venir s’installer à l’intérieur de l’emblème du site : un phare !

Plus qu’un nouveau complexe, le Val Saint-Clair se veut être l’agrandissement de son jumeau, créé en 1976 et revendiquant 6 millions de visiteurs chaque année. A une semaine de l’ouverture, les vingt-et-une enseignes s’approvisionnent peu à peu. Elles devraient accueillir chaque année un million de clients.