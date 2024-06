Oissel. Un jeune homme de 19 ans placé en garde à vue pour recel de vol d'une moto

Les faits se sont déroulés lundi 24 juin, vers 22h15, à Oissel. Un jeune homme de 19 ans a été interpellé et placé en garde à vue pour recel de vol de moto.

La police secours en patrouille

Ce jour-là, des agents de la police secours de Rouen sont en patrouille à Oissel lorsqu'ils sont requis pour se rendre rue Pierre-Curie, toujours à Oissel, pour des "nuisances sonores dues à des moto-cross", indique la police. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils aperçoivent trois moto-cross. L'une d'elles, qui est de couleur verte, a le moteur allumé. Sur celle-ci se trouve "un individu habillé en sombre. Il prend la fuite à la vue de la police".

Les deux autres conducteurs tentent également de prendre la fuite mais la police s'interpose et les interpelle. L'un est âgé de 19 ans et l'autre de 21 ans. Les forces de l'ordre constatent que les deux motos ne sont pas assurées et que celle que conduit le jeune de 19 ans a été "déclarée volée depuis le 30 avril", poursuit la police. Il est ensuite placé en garde à vue pour recel de vol de moto.

Les deux motos ont été confisquées par la police.