Près de Rouen. Disparition d'une adolescente de 14 ans à Oissel, ses proches sans nouvelle depuis plus de 15 jours

La jeune fille âgée de 14 ans n'a plus donné de nouvelles depuis le 28 décembre 2024 à Oissel, près de Rouen. D'après les autorités, cette adolescente nommée Souhila Bouzerba, serait partie faire de la trottinette mais n'est pas rentrée ce jour. La police nationale a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux lundi 14 janvier.

Yeux noirs, cheveux bouclés et manteau gris

Elle est décrite comme mesurant 1,60m, les yeux noirs, les cheveux bouclés attachés en arrière, de corpulence "forte" et habillée d'un pantalon noir, d'un manteau gris clair, de pantoufles noires et de chaussettes Nike blanches, au moment de sa disparition. Elle porte également sur elle une bague en or.

Les forces de l'ordre appellent tout témoin ayant des informations à son sujet à se manifester auprès de l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00.