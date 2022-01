Rouen. Disparition inquiétante en Seine-Maritime : un appel à témoins lancé

Didier Trouvay, 61 ans, n'a pas été vu depuis environ deux mois. Ce mercredi 20 mars 2019, la police de Seine-Maritime lance donc un appel à témoins.

L'homme a les yeux bleus, les cheveux bruns et cours, porte une moustache. Il mesure entre 1,70 et 1,80 mètre, mince et a un tatouage de fleur sur l'avant-bras gauche. Il porte souvent une casquette ou un béret. La police précise qu'il est mal entendant.

Si vous avez des informations concernant cette disparition, merci de les transmettre au commissariat de Rouen en appelant au 02 32 81 42 53 ou au 02 32 81 42 76 ou au 02 32 81 42 59.

