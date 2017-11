Elle disparaît après une rupture amoureuse à Saint-Romain-de-Colbosc : la gendarmerie lance un appel à témoins

Une femme de 51 est portée disparue depuis le mercredi 8 novembre 2017 à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime). La gendarmerie a lancé un appel à témoin.

La gendarmerie a lancé un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme de 51 ans, le mercredi 8 novembre 2017, à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime). Elle a quitté l'aire de stationnement des camping-cars après avoir ingéré une forte quantité de médicaments. Elle est brune aux cheveux longs, mesure 1m60, est de corpulence assez forte, selon les gendarmes.

Elle portait, au moment de sa disparition, un haut et un jean noir, une doudoune et une écharpe blanche. Elle porte un piercing à l'arcade sourcilière droite et de nombreuses bagues aux doigts. Si vous pensez détenir des informations, contactez la brigade de gendarmerie de Saint-Romain-de-Colbosc au 02 35 14 42 08. C'est cette brigade qui est en charge de l'enquête de recherche de personne disparue qui a été ouverte.

D'importantes recherches en vain

Selon les premiers éléments, la femme recherchée a disparu après une rupture amoureuse. Elle serait partie en direction du parc éco-Normandie. Immédiatement, d'importants moyens de recherche ont été déployés par la gendarmerie dans la soirée du mercredi 8 novembre 2017. Une équipe cynophile et l'hélicoptère de la section de gendarmerie d'Amiens, équipé d'une caméra thermique, ont été mobilisés sans succès.

Les recherches ont repris, le jeudi 9 novembre 2017 dans la matinée avec un ratissage du bois à pied par les gendarmes. Un autre chien Saint-Hubert de Caen a été mobilisé, là aussi sans succès. Les équipes reprendront les recherches le vendredi 10 novembre 2017 dans la matinée, par un sondage des mares alentour.

