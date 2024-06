Rouen. Imaginer le territoire de 2050 : la mission de 80 habitants bénévoles

Réfléchir à l'avenir du territoire de la Métropole de Rouen à horizon 2050 était l'un des objectifs de 80 citoyens bénévoles, issus de différents milieux socioprofessionnels et de communes. Depuis septembre, pendant plusieurs week-ends, ils ont travaillé ensemble, avec l'aide des élus, autour de questions liées à la transition socioécologique. Dans le cadre de la Convention citoyenne des transitions, ils ont pris position sur neuf dilemmes portant sur l'aménagement du territoire, les risques, la nature et l'attractivité, la société et la production d'énergie.

Les trois points à retenir

Mercredi 19 juin, un grand oral a été organisé au Pavillon des transitions à Rouen pour leur permettre de présenter leur rapport final devant une assemblée. "L'objectif était d'enrichir le dialogue", raconte Pierre Rannou, l'un des citoyens tirés au sort. L'une des thématiques qui a animé le débat concernait les risques industriels et naturels : faire avec ou sans le risque considéré, sanctuariser la nature, etc. "Avant Lubrizol, on avait l'impression que l'industrie n'existait pas et là, on la voit et on avance avec", ajoute Pierre.

Un autre thème qui a engagé les discussions a concerné les déplacements dans la Métropole. "C'est un sujet qui touche tout le monde de près et qui semble concret", confie Sylvie Nicq-Croizat, vice-présidente de la métropole en charge de la démocratie participative. Un débat entre la gratuité totale des transports et une tarification plus solidaire s'est formé. "Ce n'est pas étonnant, car on l'a aussi entre élus", poursuit-elle. Le dernier point longuement évoqué portait sur la sobriété énergétique, comme le fait d'intégrer les énergies renouvelables dans les projets d'urbanisme et favoriser la recherche et le développement.